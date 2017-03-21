دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تيمور جنبلاط، نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، لتسلمه كوفية الزعامة.

وقالت هيفاء في تغريدة نشرتها الإثنين عبر حسابها الرسمي على تويتر: "ألف مبروك صديقي #تيمور_جنبلاط ما تبلى الكوفية انت قدّ المسؤوليّة، مبروك وليد بيك."

كما غرّدت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية، أنابيلا هلال حول نفس الموضوع قائلة: "عهد تيمور جنبلاط عهد جديد في تاريخ الزعامة الجنبلاطية الف مبروك #عهد_جديد و تحدي جديد #تيمو_جنبلاط"

عهد تيمور جنبلاط عهد جديد في تاريخ الزعامة الجنبلاطية الف مبروك #عهد_جديد و تحدي جديد #تيمو_جنبلاط @walidjoumblatt pic.twitter.com/oZerCyoTbz — Annabella Hilal (@annabella_hilal) March 20, 2017

من جهة أخرى، كتب الصحفي اللبناني، مؤسس جريدة السفير، قائلا: "المقادير تفرض على #تيمور #وليد_جنبلاط أن يخرج من الظل مثقلا بهذا التاريخ الذي يتبدى وكأنه قدر هذه العائلة التي عاشت دائماً في قلب الصراع.

المقادير تفرض على #تيمور #وليد_جنبلاط أن يخرج من الظل مثقلا بهذا التاريخ الذي يتبدى وكأنه قدر هذه العائلة التي عاشت دائماً في قلب الصراع — Talal Salman (@talalsalman) March 20, 2017

وكان جنبلاط قد سلّم الأحد، إبنه البكر تيمور زعامة العائلة السياسية، في احتفال أقيم في الذكرى الأربعين لاغتيال والده كمال جنبلاط وحضره الآلاف من مناصريه في مسقط رأسه في المختارة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وخاطب جنبلاط نجله بعدما وضع كوفية الزعامة على كتفيه بالقول "يا تيمور سر رافع الرأس، واحمل تراث جدك الكبير كمال جنبلاط، واشهر عالياً كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين لإسرائيل أيا كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، كوفية دار المختارة".