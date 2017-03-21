دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الإعلامي السوري، فيصل القاسم نشر صورة لمنزله أرسلت له على موقع التواصل الاجتماعي، وتظهر ملئ جدران المنزل الخارجي بصور الرئيس السوري، بشار الأسد، قائلا: "الجبناء فقط يحتلون بيوت السوريين المغتربين."

‫ههههههه حيلة العاجزين الجبناء.‬ ‫كتبت تغريدة عن وصول الثوار الى قلب دمشق فرد علي شبيح لبناني بعرض صورة بيتي الذي احتله ... Posted by ‎الدكتور فيصل القاسم‎ on Tuesday, March 21, 2017

جاء ذلك في تدوينة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "هههههه.. حيلة العاجزين الجبناء.. ‫كتبت تغريدة عن وصول الثوار الى قلب دمشق فرد علي شبيح لبناني بعرض صورة بيتي الذي احتله الجيش السوري الباصل."

وتابع قائلا: "‫الجبناء فقط يحتلون بيوت السوريين المغتربين.. إذا كنتم ابطالاً فعلا ردوا على الغارات الصهيونية التي تدوسكم ليل نهار. او على الاقل فلينزل الجرذ الحاكم في دمشق الى ساحة العباسيين بقلب دمشق."

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وتابع القاسم في تدوينة منفصلة: "رسالة وصلتنا من أحد المؤيدين للرئيس السوري من دمشق وننشرها بناء على طلبه: سيادة الرئيس بشار الأسد. نعرف أنك قائد شجاع لا يخشى الموت. لهذا نطلب من سيادتك أن تنزل الآن إلى ساحة المعارك في قلب دمشق التي لا تبعد عن قصركم المنيف سوى ضربة حجر. ابطالنا هناك يحتاجون دعكم وتشجيعكم في وجه العصابات الإرهابية."

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