دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر الممثل السعودي الشهير، ناصر القصبي، مع جنود الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، برفقة الكاتب السعودي، خلف الحربي.
إذ نشر القصبي في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له إلى جانب الجنود السعوديين، وأرفقها بالتعليق: "في زيارة للحد الجنوبي أنا وخلف الحربي مع أبطالنا البواسل معنوياتهم المرتفعة ملفتة للنظر."
وأضاف القصبي: "اللهم ثبت أقدامهم وأمّن بلادنا من كيد الكائدين."
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