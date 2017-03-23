دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عمدة العاصمة البريطانية، لندن، صادق خان، قائلاً في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "لا بد أنك تمزح معي"، تعليقاً على حوار قديم أجراه خان، قال فيه الأخير إن "الهجمات الإرهابية هي جزء من الحياة في المدن الكبيرة."

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم المسلح الذي شهدته لندن قرب مقر البرلمان البريطاني، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأسفر عن إصابة 40 آخرين، إلى جانب مقتل منفذ الهجوم على يد الشرطة البريطانية، والذي قالت السلطات في لندن إنها تتعامل معه على أنه "هجوم إرهابي."

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 22, 2017

وأثارت تغريدة ترامب جونيور ضجة واسعة النطاق على "تويتر"، إذ هاجم نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي نجل الرئيس الأمريكي، ناشرين له صوراً وهو يصطاد الحيوانات واصفين إياه بأنه "قاتل" و"بغيض"، كما اتهموه بمحاولة ربط خان المسلم بالإرهاب.

إذ قال أحد المستخدمين يُدعى توم كوتس: "النقطة التي أراد (ترامب جونيور) إثارتها هي أن المسلمين يمثلون تهديداً لأنه عُنصري."

@pistachiochick @DonaldJTrumpJr His point was "Muslims are a threat" because he's a racist and discriminatory arsehole... — Tom Coates (@tomcoates) March 23, 2017

وقال آخر اسمه جو باب: "حتى وإن لم تكن تُعيد صياغة حديث صادق خان بطريقة مخادعة وخارج سياق الموضوع، فأنت لا تزال بغيضاً لقتلك الفيلة من أجل المتعة."

@DonaldJTrumpJr even if you werent disingenuously paraphrasing @SadiqKhan out-of-context youre still obnoxious for killing elephants for fun pic.twitter.com/ciAfbpA5Xv — Joe Papp (@joepabike) March 22, 2017

ورد النائب البريطاني، ويس ستريتينغ، على تغريدة ترامب جونيور قائلاً: "أنت تستخدم هجوماً إرهابياً على مدينتنا لتهاجم عمدة لندن لمكاسبك السياسية الخاصة. أنت عار."

@DonaldJTrumpJr You use a terrorist attack on our city to attack London's Mayor for your own political gain. You're a disgrace. — Wes Streeting MP (@wesstreeting) March 22, 2017

وقال المراسل التلفزيوني سياران جينكينس: "هل هذا مفيد يا دونالد ترامب جونيور؟ هل قرأت حتى المقال قبل استفزاز عمدة لندن أثناء واقعة مستمرة؟

Is this helpful @DonaldJTrumpJr? Did you even read the article before goading London's Mayor during a live incident?https://t.co/Sm68UOcJQG — Ciaran Jenkins (@C4Ciaran) March 22, 2017

ويُشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.