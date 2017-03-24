دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، بما وصفه بـ"فتح الغوطة الشرقية لدمشق" ناشرا مقطع فيديو حمل رسالة للمقاتلين في سوريا وخصوصا في الغوطة.
جاء ذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ندعو ونناشد إخواننا ونناشدهم الله وتقواه في وحدة الصف وجمع الكلمة وتوحيد القيادة وتنسيق العمل العسكري، وعلى كافة الفصائل في كل سوريا عامة نوفي الغوطة وما حول دمشق خاصة أن يقوموا قومة رجل واحد."
وتابع قائلا: "إننا اليوم بأمس الحاجة لنصر الله عز وجل.. ضحيتم بأموالكم وبأنفسكم، ألا تضحون بمناصبكم؟ ألا تضحون لأجل الله عز وجل؟ ثم هذا البلد المبارك؟ ألا نضحي من أجل دفع هذا العدوان؟ إننا إن لم نضحي نخشى أن يضحى بنا."
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