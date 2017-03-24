دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، أن جماعة الإخوان المسلمين تصدت للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عندما تحدى إيران، فيما وجه الإعلامي الكويتي أحمد الجارالله رسالة اعتذار لمبارك الذي أُطلق سراحه، صباح الجمعة، بعد 6 سنوات من المحاكمات.

وقال خلفان، عبر سابه على موقع "تويتر"، إن "حسني مبارك يخرج حرا بعد 6 سنوات من السجن في مصر". وأضاف: "عندما أظهر حسنى مبارك تحديه لإيران وأنذرها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.. تصدى له قادة الاخوان للإطاحة به.... إيران تدفع بأشيش"، ونشر خلفان فيديو أرشيفي لمبارك يحذر فيه إيران من التدخل في شؤون الدول العربية.

عندما اظهر حسنى مبارك تحديه لايران وانذرها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية..تصدى له قادة الاخوان للاطاحة به....ايران تدفع بأشيش — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 24, 2017

من جانبه، قال الإعلامي الكويتي أحمد الجارالله، الذي دافع في كتاباته عن مبارك بعد تنحيه عام 2011 إثر ثورة 25 يناير، إن الرئيس الأسبق "توجه إلى منزله بعد أن ثبت أنه برئ من كل تهم خصومه، تهم شرسة لكن القدر لها بالمرصاد، يا مبارك ثوبك أبيض، اعذرنا لقد قسونا عليك".

وأضاف الجارالله، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يا مبارك دع أبواب بيتك مشرعه، كلنا سنأتي نعتذر منك لقد مارسنا الفحش في خصومتك كنت صابرا ومثابرا وكنا نحمل العصي والسكاكين لقد نصرك ربك".