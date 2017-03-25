دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز مقطع فيديو لفتاة منقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها عن الثورات في العالم العربي، ملقية الضوء على الدروس المستفادة من الحرب السورية بعد مرور ست سنوات.

كيف تردون على هذه السيدة: تقول ان الثورات مجرد الاعيب قذرة ضد الاوطان والشعوب تحديداً Posted by ‎الدكتور فيصل القاسم‎ on Friday, March 24, 2017

وأعاد الإعلامي السوري، فيصل القاسم، نشر مقطع الفيديو على صفحته بفيسبوك، قائلا: "كيف تردون على هذه السيدة: تقول ان الثورات مجرد الاعيب قذرة ضد الاوطان والشعوب تحديداً."

وقالت الفتاة في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من ضروف تصويره: "اتممنا ست سنوات في الحرب السورية التي تعلمنا منها أعظم درس، يتلخص فيما هو آت، اسمع أيها العربي الحر، لا يوجد في بلاد العرب ثورات ولا نضال، لا تدع أحد يخدعك، أنت الضحية ودرع الحرب الأول."

وتابعت قائلة: "أن تنام وانت تملك نصف حقك تحت سماء عارية وآمنة، خير من أن تنام مشرد تحت الرصاص والقصف والحرب والطائفية والتفرقة.. السياسيون والعملاء على أقرب طائرة ويضمنون لجوء سياسيا أو حماية، أنت من خدعوك للانقلاب ضد وطنك.."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.