دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، مقطع فيديو أرشيفي له يدلي فيه بتصريحات حول أن "مصر بلد متدين منذ بناء الأهرامات."

"مصر بلد متدين بفطرته والدين يسري في دمه" من مناظرة الإسلام والعلمانية مع فؤاد زكريا التي أقيمت في دار الحكمة بالقاهرة ١٩٨٥ #تراث_القرضاوي pic.twitter.com/j8LRtFZUT9 — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) March 26, 2017

جاء ذلك في تغريدة للقرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الفيديو: "مصر بلد متدين بفطرته والدين يسري في دمه (من مناظرة الإسلام والعلمانية مع فؤاد زكريا التي أقيمت في دار الحكمة بالقاهرة 1985)"

وقال القرضاوي في المقطع: "هذا البلد، بلد متدين بفطرته وتاريخيه الدين يسري في لحمه ودمه وعظمه وعصبه وعروقه، مصر بلد متدين منذ بناء الأهرام وإلى اليوم مصر ليس فيها إلحاد.."

وتابع قائلا: "أقول في هذا طرفة، ذكرها المرحوم السيد أحمد أمين، واحد جاء من أوروبا وقد تعلم في جامعات أوروبا وقال لهم أنا ملحد، قالوا له ملحد ايه؟ ليس في هذه البلاد ملحد، فقال أنا ملحد، فقالوا له لا، ليقول بعدها اقسم بالله العظيم أنا ملحد.."

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