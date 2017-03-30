دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، "مفاجأة" حول برنامجها "الديني" المقرر تقديمه في رمضان المقبل، في فيديو لها على موقع "إنستغرام" مُرفق بالتعليق: "إيه رأيكم في المفاجأة دي؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ اتقلوا."

إذ قالت المصري في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام": "أنا عايزة أقول حاجة بالنسبة لموضوع البرنامج الديني الاجتماعي، أنا تقريباً خلاص يعني قعدت مع القناة امبارح وهما أقنعوني الحقيقة بموضوع الحجاب، تقريباً يعني أقنعوني بس لسة برضو في كلام، علشان بس ما تتفاجأوش إن أنا طالعة في البرنامج بالحجاب."

ووجهت المصري رسالة لمن انتقد لإعلانها عن برنامجها: "عايزة أقول للناس اللي عمالة تهري.. اسكتوا واقعدوا جنب الحيط شوية. لما البرنامج ينزل، عجبكم أوكي، ما عجبكوش كل اللي تقدروا تعملوه إن انتو تروحوا تقاضوني، أكتر من كدة ما تقدروش تعملوا.. بطلوا هري."

وأنهت مقطع الفيديو بالقول: "بس، واستنوا بقى البرنامج، حتلاقوني بالحجاب، ولو كان حلو مش وحش، ممكن أفضل لابساه على طول."

ايه رايكم في المفاجاه دي؟؟؟؟ههههه...هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟؟؟اتقلوا.... A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Mar 28, 2017 at 4:50am PDT

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