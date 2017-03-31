دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام أحد المحتجين بمحاولة مهاجمة، اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في العاصمة البريطانية، لندن.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي أطلعت عليه CNN بالعربية محاولة محتج مهاجمة عسيري ووضع يده على كتفه، في حين ردد عسيري طلب "لا تلمسني" مرارا، دون الاعتداء على المحتج كما تناقلته وسائل إعلام، قالت إن المستشار السعودي "وجه لكمة للمحتج."

تعرض اللواء لمحاولة إعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) March 30, 2017

وظهر في مقطع الفيديو قيام المرافقة الخاصة لعسيري بإبعاد المحتج عن طريق المسؤول السعودي الذي كان بصدد المشاركة في ندوة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن.

وعلى مقطع الفيديو، علق خالد العليان على وسم حمل اسم (عسيري يرد على إيران): "اللواء احمد عسيري حقيقة ما حصل منذ لحظة نزوله من السيارة.. اقهرتهم واوجعتهم يا فخر الوطن.. سلاحك الحزم،" في حين علق خلف الحسيني قائلا: "عسيري يُواجه أذناب إيران بابتسامة الواثق بعد محاولتهم الاعتداء مع سفير المملكة بلندن."

ويذكر أن تود سفارة السعودية في بريطانيا نشرت تغريدات تعقيبا على الحادثة قالت فيها: "تود السفارة التأكيد على سلامة اللواء احمد عسيري، الذي تعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين.. تعرض اللواء لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن."