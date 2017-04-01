دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين إن "كذبة أبريل" لم تخرج من ديارنا.

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جاء ذلك في تغريدة للقرضاوي قال فيها: "يستقبل بعض الناس أول شهر إبريل بعادة قبيحة لم تنبت في أرضنا ولم تخرج من ديارنا، وهي ما سموه كذبة إبريل،" في حين علق الداعية الإسلامي، عبدالعزيز الطريفي بالقول: "أعظم وعيد جاء فيمن يروّج إشاعة كاذبة، قوله صل الله عليه وسلم (يشق شدقه إلى قفاه ومنخره وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو إلى بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق)"

وعلى وسم "كذبة أبريل" قالت Shaima: "على أساس طول السنة صادقين واليوم فرصه يكذبون،" في حين قالت مها العتيبي: "في ناس كل حياتهم ابريل والله،" في حين قال خالد عبدالعزيز: "الموسيقى والحب نتعلمها في المدارس.. الناس تتقبل الخلاف.. المرأة ماخذه حقوقها وملكة.. لا يوجد بطالة.. نحن مجتمع محافظ.. الهيئة ستعود،" أما داوود فقال: "كذبات روجتها الشركات المصنعة ونحن صدقناها.. طبيعي 100% خال من السكر نسبة الدهون صفر.. بدون مواد حافظة."

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