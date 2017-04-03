دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك موقفا متذبذبا للاتحاد الأوروبي تجاه الملف الإيراني، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي متقدم تجاه طهران.

التباين ملحوظ في الموقف الأمريكي وموقف الإتحاد الأوروبي تجاه إيران،الأول يرى طهران متدخلة ومقوضة للإستقرار في المنطقة،والثاني متذبذب ورمادي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 3, 2017

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "التباين ملحوظ في الموقف الأمريكي وموقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، الأول يرى طهران متدخلة ومقوضة للاستقرار في المنطقة، والثاني متذبذب ورمادي."

وتابع قائلا: "التباين واضح تجاه التدخل الإيراني في البحرين واليمن، على سبيل المثال، حيث نرى الموقف الأمريكي متقدما على موقف الاتحاد الأوروبي."

وأضاف: "موقف الاتحاد الأوروبي مازال مدفوعا برغبة جامحة في التطبيع الاقتصادي مع إيران برغم سجلها في حقوق الإنسان والتدخل بشؤون جيرانها."