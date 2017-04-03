دبي، الإمارات العربية المتحدة الأمريكية (CNN)— وجه سعود الشريم، إمام الحرم المكي، الاثنين، رسالة للنساء حول قضية ولاية الرجل على المرأة والمطالبات التي أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لنزعها والدعوة لحرية النساء.
جاء ذلك في تغريدة على صفحة الشريم بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كوني حُرّة أمام من يريد تزوير حريتك، كوني حرة أمام من يريد أن تميلي ميلا عظيما، واحذري بيع حرية منحكِ الله إياها بحرية يدعو إليها أهل الشهوات."
وأضاف في تغريدة منفصلة: "أفرط قوم في ولاية الرجل على المرأة، وفرّط فيها آخرون، وسبب ذلك جهلهم بمفهوم الولاية الصحيح، فالمفْرِط يريدها مصفَّدة، والمفَرِّط يريدها مشاغبة."
ويذكر أن الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، علق على ذلك سابقا في تصريحات لصحيفة عكاظ، حيث قال: "إن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق."
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