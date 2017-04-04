دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الإعلامي الأردني، جمال ريان، نشر صورة من للحظة استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، قائلا إنها "مهينة،" على حد تعبيره.

هذه الصورة تعبر أشد تعبير عن الذل والمهانة التي وصلت اليها مصر برئيس غير منتخب يستجدي الاعتراف به على حساب شعبه يا خسارتك يا #مصر pic.twitter.com/W6o44T0zmi — جمال ريان (@jamalrayyan) April 4, 2017

جاء ذلك في تغريدة لريان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هذه الصورة تعبر أشد تعبير عن الذل والمهانة التي وصلت اليها مصر برئيس غير منتخب يستجدي الاعتراف به على حساب شعبه يا خسارتك يا مصر."

وتابع ريان في سلسلة من التغريدات: "كيف يطالبني اتباع السيسي عدو فلسطين الاول بعدم التدخل في الشأن المصري وقادة مصر منذ عام ١٩٥٣وهم يتآمرون على فلسطين، وقاحة ما بعدها وقاحة مصر."

احمد موسى يتوسط عددا من السكارى نحو(١٠) المغيبين مدفوعي الأجر مسبقا للهتاف للسيسي امام البيت الأبيض على وقع أغنية العسكر تسلم الايادي #مصر pic.twitter.com/ZPywjWDbpe — جمال ريان (@jamalrayyan) April 4, 2017

وأضاف: "حقائق تاريخية: السيسي يواصل نهج معلمه مبارك في تنفيذ الاعمال القذرة لإسرائيل ضد الفلسطينيين لماذا لان نتنياهو عدو عاقل والسيسي عدو مجنون مصر.. حقائق تاريخية: مبارك ناب عن اسرائيل في تنفيذ المشاريع القذرة بحق الفلسطينيين وبقي 30 عاما معلقا على شماعة السلام الفلسطينية الإسرائيلية مصر."

وهاجم ريان، الإعلامي المصري، أحمد موسى، حيث قال: "احمد موسى يتوسط عددا من السكارى نحو (١٠) المغيبين مدفوعي الأجر مسبقا للهتاف للسيسي امام البيت الأبيض على وقع أغنية العسكر تسلم الايادي مصر."

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