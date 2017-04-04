دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، المنادين بحرية المرأة في الوطن العربي، لافتا إلى أنهم "لا يعلمون شيئا عن المعنى الحقيقي للحرية،" على حد تعبيره.

المنادون بحرية المرأة في الوطن العربي...والله لا يعلمون شيئا عن المعنى الحقيقي للحرية.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 4, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التعليقات لخلفاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "احيانا دعاة مقولة أن المرأة حرة يخلطون بين الحرية وبين الستر والحشمة وبين القيم الاسلامية الرصينة والانفلات...ما يجوز..!"

وتابع قائلا: "ذهب شاب الى الغرب وهو يرتدي أحدث موضة رجالية ليدرس هناك. أكمل اربعة اعوام وكان متفوقا عاد وهو مسلم ملتزم التزاما دينيا يحمد الله على الإسلام سألته ما الذي غيرك.. قال رأيت المرأة التي يقول الغرب انها تتمتع بحرية تضرب وتطرد وترمى في الشارع."

وأضاف: "البعض عليه ان يتقي الله في قيمنا وعاداتنا واحوالنا وظروفنا وقبل كل شيء اسلامنا.. المنادون بحرية المرأة في الوطن العربي.. والله لا يعلمون شيئا عن المعنى الحقيقي للحرية.. قيادة المرأة للمركبة ليس فيها ما يخالف الدين ابدا... فالسيارات في الخليج محجبات بالعاكس.. لكن إذا وقع للمرأة حادث وهي وحدها هنا تكمن المشكلة.. المرأة في الغرب استرجلت.! وياشين المسترجلة."

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