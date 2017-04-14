دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الأمير خالد الفيصل، أمير مكة، الجمعة، شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة وإحالته للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على موقع "تويتر".
وجاء ذلك بعدما تصدر وسم "#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، ومقطع فيديو لشخص يصفع فتاة بأحد الشوارع. وانتقد العديد من المغردين هذا الفعل، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من صحة الواقعة أو معرفة ملابساتها.
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