دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الأمير خالد الفيصل، أمير مكة، الجمعة، شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة وإحالته للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على موقع "تويتر".

وجاء ذلك بعدما تصدر وسم "#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، ومقطع فيديو لشخص يصفع فتاة بأحد الشوارع. وانتقد العديد من المغردين هذا الفعل، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من صحة الواقعة أو معرفة ملابساتها.

#أمير_مكة يوجه شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة وإحالته للجهات المختصة#رجل_يلطم_فتاه_في_مكه

#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه pic.twitter.com/ISQkzBErwO — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 14, 2017

#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه



ورد في الأثر :



" ما أكرم النساء إلاّ كريم ، ولا أهانهن إلاّ لئيم " ... — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) April 14, 2017

#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه

واقع....

عندما ترى رجل يهين امرأة فتأكد أنه يخاف الرجال ، وعندما ترى من يحترمها ويقدرها

فـ تأكد أن الرجال تهابه🌹 — فهد الشنيفي (@fs330) April 14, 2017

ضرب المرأة ليس من الرجولة ،، أين حقوق الانسان ؟؟!!! #ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه pic.twitter.com/I9xuKeeag0 — قاسم الزرعي (@Qasem_alzarea) April 14, 2017

الشرهه "عالشنبات" اللي واقفين حولها والله

#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه — نبيل بن أحمد (@xnabelx) April 14, 2017

مهما كان جُرمها :

المرأة لايضربها بهذا الشكل الا حقير

ولا يكرمها ويرحمها الا شهم ونبيل .#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه

pic.twitter.com/jkfuYAho82 — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) April 14, 2017