دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الداعية السعودي عائض القرني، الجمعة، أن الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة مرتبطة بـ"أذناب إيران"، وذلك بعد انتشار وسم "#الاردن_تطرد_العريفي_والقرني" على موقع "تويتر".

وقال القرني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة لها صلة بأذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش وحمقى أهل السنة".

الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة لهاصلة بأذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش وحمقى أهل السنه — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 14, 2017

وكان القرني نشر سلسلة تغريدات، الخميس، مع انتشار وسم عن طرده من الأردن هو والداعية محمد العريفي، قائلا إن "البعض ينساق خلف الأراجيف والشائعات دون تثبت وقد يكون مصدرها أعداء للمنهج الصحيح وعلماء ودعاة الأمة وهو مغرر به في هذا الانسياق". وأضاف: "مصدر الشائعة قد يكون عدو حاقد حاسد فيصدق البسطاء هذه الشائعة ويساعدون في نشرها وهي فُرية لا أصل لها"، داعيا إلى عدم تصديق الشائعات وعدم الانجراف خلف الأكاذيب.

ووجه القرني حديثه إلى من أطلق الوسم، قائلا: " يا صاحب الهاشتاق، أليس من النفاق، وسوء الأخلاق، تصديق شائعات الزور والاختلاق؟". وأضاف: "اجتمع على أهل السُنّة عدو حاقد، وصديق أحمق جاهل، ذاك ينشئ الهاشتاق بالشائعة، وهذا يدعمه بالنشر". وتابع: "أما يستحي من يطلق الشائعات، ويعمل لها هاشتاقاً، وهو كذّاب أشر، أفّاك قذر؟".