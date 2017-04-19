الرباط (CNN)-- خلّفت حادثة سير تسبب بها شاب من أسرة غنية بضجة واسعة في المغرب، بعد تسجيل الشاب لفيديوهات تبين كيف كان يسوق سيارته فاخرة من نوع فيراري وهو يشرب من الكحول، زيادة على استهزائه من رجال الأمن وتدخينه التبغ داخل ما بدا أنه سيارة إسعاف.

الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صبيحة أمس الاثنين بمدينة الرباط، وتخص شابا يدرس في الخارج، أتى لأجل قضاء عطلته بالمغرب، وقد ظهرت في اليوم الموالي مقاطع الفيديو التي صورها بهاتفه، إذ ظهر غير نادم على تسبّبه بحادثة السير التي أدت إلى أضرار في ثلاثة سيارات أخرى اصطدم بها، دون أن يتم تسجيل خسائر في الأرواح.

وطالب عدة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتنفيذ القانون بحذافيره وعدم التمييز بين المواطنين بسبب أسمائهم العائلية، وعم هاشتاغ "ولد لفشوش" التي تعني في اللهجة المغربية "ابن الدلع"، كما انتشر هاشتاغ "le constateur"، وهي كلمة فرنسية غير متداولة كان الشاب يرددها للسخرية من رجال الشرطة بعد قيامه بالحادثة ويعني بها "مسجل الأحداث".

ويحمل الشاب اللقب العائلي لكاتبة دولة في الحكومة المغربية، وينتمي لعائلة معروفة بنفوذها الاقتصادي ووولوجها عالم السياسة، وكان لافتا شربه لقنينات من الشبمانيا واستمراره في قيادة سيارته، ممّا هدد بخطر كبير وهو يسوق وسط شوارع العاصمة الرباط.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف اثنين من أفرادها على خلفية هذه الحادثة، الأول مفتش كان هو من باشر إجراءت معاينة الحادثة، بعد "تسجيل تجاوزات وإخلالات مهنية خلال مزاولته مهامه"، زيادة على ضابط أمن مكلف بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط الحادثة للسبب ذاته.

وقالت المديرية في بلاغ لها إن البحث القضائي يتواصل مع جميع أطراف الحادثة، بغرض "تحديد المسؤوليات القانونية، وتقديم كل من ثبت تورطه في أفعال إجرامية أمام النيابة العامة المشرفة على البحث"، مؤكدة أنه سيتم معاينة جميع التسجيلات التي توثق لظروف ومكان وقوع حادثة السير.