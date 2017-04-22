دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق مقطع فيديو من حفل زفاف ساحر تونسي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام العريس برفع عروسته في الهواء قبل أن يلحق بها في خدعة سحرية أثارت إعجاب الحضور.

ونشر التونسي محمد بن عمر، أستاذ تربية بدنية مدينة صفاقس، وحاصل على بطاقة احتراف فني في ألعاب سحرية، عبر صفحته على فيسبوك، مقطع الفيديو الذي سجل حوالي 300 ألف مشاهدة، بعنوان "زواج سحري ليس له مثيل صفاقس".

وقال محمد بن عمر، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، غنه تدرب على الأمر مع عروسته لمدة سنة كاملة، وإن فريقا بأكمله عمل معه على إنجاز هذه الخدعة. وعبّ محمد عن استيائه من بعض التعليقات على الفيديو التي اتهمته بـ"السحر والشعوذة والاتصال بالجن".