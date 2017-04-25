دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يجلس مع عدد من المشايخ في الديوان الملكي.

وقد نشر ناصر القطامي، إمام وخطيب جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال إنها أُلتقطت بعد أداء صلاة الظهر يوم الاثنين.

صورة عفوية ل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان في حديث مع عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ بعد أداء صلاة الظهر اليوم الاثنين في الديوان الملكي. pic.twitter.com/IkjJUcUN6R — ناصر القطامي (@nasseralqtami) April 24, 2017

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يذكر أن الملك سلمان كان قد أصدر السبت، سلسلة أوامر ملكية شملت عدة تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية في المملكة.

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.