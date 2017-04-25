إنتشار واسع لصورة عفوية للملك سلمان مع عدد من المشايخ

إنتشار صورة عفوية للملك سلمان مع مشايخ

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آخر تحديث منذ8 دقائق.
المملكة العربية السعوديةالملك سلمان بن عبدالعزيز
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأربعاء عن الإصدار السادس في تاريخ العملات السعودية، والذي يحمل صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدة أن السمات الأمنية الخاصة بالإصدار تضاهي تلك المطبقة في أمريكا وبريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يجلس مع عدد من المشايخ في الديوان الملكي.

وقد نشر ناصر القطامي، إمام وخطيب جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال إنها أُلتقطت بعد أداء صلاة الظهر يوم الاثنين.

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يذكر أن الملك سلمان كان قد أصدر السبت، سلسلة أوامر ملكية شملت عدة تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية في المملكة.

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المملكة العربية السعوديةالملك سلمان بن عبدالعزيز
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