بكاء مواطن تركي أثناء حديثه مع داعية سعودي عن حال المسلمين يكتسح تويتر

تركي يبكي أثناء حديثه مع سعودي عن المسلمين

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آخر تحديث الثلاثاء, 25 ابريل/نيسان 2017; 02:01 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةسورياالعنف في العراقميانمارالإسلام
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بكاء مواطن تركي أثناء حديثه مع داعية سعودي عن حال المسلمين يكتسح تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق مقطع فيديو لحوار بين داعية سعودي ومواطن تركي يبكي على حال المسلمين في عدة دول، إنتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

التسجيل نشره عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة القصيم السعودية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال إنه حصل بينما كان يستقل سيارة أجرة في اسطنبول، حيث تحدث سائقها معه عن تفرق المسلمين وأثر الأخوة.

الداعية السعودي قال في تغريدته، التي أُعيد نشرها أكثر من 9 آلاف مرة، إن حديث السائق "هزّه من الأعماق."

كذلك، لاقت تدوينته عدداً من الردود، فيما يلي بعض منها:

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المملكة العربية السعوديةسورياالعنف في العراقميانمارالإسلام
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