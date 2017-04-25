دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق مقطع فيديو لحوار بين داعية سعودي ومواطن تركي يبكي على حال المسلمين في عدة دول، إنتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
التسجيل نشره عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة القصيم السعودية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال إنه حصل بينما كان يستقل سيارة أجرة في اسطنبول، حيث تحدث سائقها معه عن تفرق المسلمين وأثر الأخوة.
الداعية السعودي قال في تغريدته، التي أُعيد نشرها أكثر من 9 آلاف مرة، إن حديث السائق "هزّه من الأعماق."
كذلك، لاقت تدوينته عدداً من الردود، فيما يلي بعض منها:
@a_alahmaad @Hamze_Tekin كلنا اخوه ولم يفرقنا الا الاستعمار لكي يمتص خيراتنا
— حزام الثنيان (@smx855) April 23, 2017
@a_alahmaad @Dr_NoraAlsaad هذا هو المسلم الصحيح لابالشكل ولابالقول بل بالعمل والاحساس اتجاه المسلم
— Naser Al-hasan (@nasser_al7assan) April 23, 2017
@a_alahmaad وسيظل المسلمون في تمزق وحرب وتحاك لهم الدسائس والتحريض فيما بينهم من قبل الأعداءالحقيقيون للأمة نعم وضع المسلمين اليوم مبكي ومحزن!
متى يصحون
— محمد عيسى (@Abusafeyah) April 22, 2017
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