دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدث ظهور شقيقين يتشاجران مباشرة على الهواء عبر قناة "بداية" في السعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم حول "المضاربة" احتل مرتبة متقدمة بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة.
ويبين الفيديو، الذي نشرته "بداية" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب اندلاع شجار بين التوأم محمد وعبدالله الشهراني في برنامج "حياتك"، تدخل زملاؤهما لإنهائه.
الحادثة لاقت ردود أفعال كثيرة على تويتر، حيث تباينت آراء المغردين حولها ضمن وسم #مضاربه_قناه_بدايه. فقد اعتبر البعض أن نقل هذه المشاهد يقدم مثالاً سيئاً للفئات العمرية التي تتابع القناة، فيما اعتبر البعض أن الأمر ليس أكثر من تمثيلية.
وفيما يلي بعض التعليقات التي قمنا باختيارها لكم.
يذكر أن القناة تواجه عدة انتقادات، حيث يعتبر البعض أنها تتغاضى بشكل متكرر عن بعض السلبيات التي تظهر للمجتمع. و "حياتك" أحد برامج تلفزيون الواقع، تشير القناة الى أنه يهتم بالتنمية البشرية ويعرض بمشاركة 22 متسابق لمدة 90 يوما على مدار 24 ساعة، ويحتوي على عدة فقرات ومسابقات وأكاديميات تطويرية.
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