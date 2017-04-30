دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدث ظهور شقيقين يتشاجران مباشرة على الهواء عبر قناة "بداية" في السعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم حول "المضاربة" احتل مرتبة متقدمة بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة.

ويبين الفيديو، الذي نشرته "بداية" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب اندلاع شجار بين التوأم محمد وعبدالله الشهراني في برنامج "حياتك"، تدخل زملاؤهما لإنهائه.

الحادثة لاقت ردود أفعال كثيرة على تويتر، حيث تباينت آراء المغردين حولها ضمن وسم #مضاربه_قناه_بدايه. فقد اعتبر البعض أن نقل هذه المشاهد يقدم مثالاً سيئاً للفئات العمرية التي تتابع القناة، فيما اعتبر البعض أن الأمر ليس أكثر من تمثيلية.

وفيما يلي بعض التعليقات التي قمنا باختيارها لكم.

#مضاربه_قناه_بدايه شكرا بدايه علمتنا كيف تكفخ اخوك اوقريبك شكرا بدايه علمتنا كيف نغني ونتميلح واخرها شل فراشك من جنب فراشي كلام اطفال؟! — عالمي عرعر (@abdullah6140) April 30, 2017

عيال اخوي قبل شوي يتهاوشون واقولهم ليش يقولون نسوي زي اللي ببداية .. حسبي الله قال اعلام محافظ قال #مضاربه_قناه_بدايه — خالد القحطاني (@0Kalq) April 30, 2017

انا ماعمري تابعت هالقناه ولا ادري اذا هي لسه موجوده اصلا!! بس اعتقد انها تمثيليه بينهم علشان يزيدون عدد متابعين وكلام فاض #مضاربه_قناه_بدايه — مشاعر (@Hanan302) April 30, 2017

يذكر أن القناة تواجه عدة انتقادات، حيث يعتبر البعض أنها تتغاضى بشكل متكرر عن بعض السلبيات التي تظهر للمجتمع. و "حياتك" أحد برامج تلفزيون الواقع، تشير القناة الى أنه يهتم بالتنمية البشرية ويعرض بمشاركة 22 متسابق لمدة 90 يوما على مدار 24 ساعة، ويحتوي على عدة فقرات ومسابقات وأكاديميات تطويرية.