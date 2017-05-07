دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه طلاب يقومون بتمثيل عرض للأزياء داخل أحد الفصول الدراسية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار حملة انتقادات على وسم حمل اسم "طلاب عرض أزياء"

طلاب المرحلة الثانوية ظهروا في وضع أشبه بصالة أزياء .. شيء يقررررف والله 😷😷😷#طلاب_عرض_الازياء

pic.twitter.com/LglAhyYJa0 — afaf alhamad 14🏆 (@FOOF_ALHILAL) May 7, 2017

ونشرت صاحبة حساب Afaf alhamad14 مقطع الفيديو معلقة بالقول: "طلاب المرحلة الثانوية ظهروا في وضع أشبه بصالة أزياء.. شيء يقرف والله،" في حين علق Omar قائلا: "وقتها كنا نسوي العرضة الجنوبية دق وتطبيل وازعاج هذولي اهون ما فيه ازعاج بهداوه."

أما خالد أبوتركي فقال: "الطلاب عندهم موهبة التمثيل ولم يجدوا متنفس او مكان يقدمون موهبتهم الا في الفصل امام زملاءهم الذين يقدرون موهبتهم ويشجعونهم،" وعلقت هند السبيعي قائلة: "ما شوف انهم سوو خطا حصة فراغ وقاعدين يتسلوون."

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