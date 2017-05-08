دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، إن هناك فرق بين الأمور التي خيّر فيها الإنسان والأخرى التي هو فيها مسيّر (أي مجبر)، موضحا أن الإنسان مسيّر بأمور ومخيّر بأخرى.

هل الإنسان مخير أم مسير ؟؟... pic.twitter.com/DUtsipL8Bo — عدنان العرعور (@AdnanAlarour) May 8, 2017

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره العرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لا يجوز القول إن الإنسان مسيّر في كل شيء أي مجبر ولا القول بأنه مخيّر بكل شيء، الإنسان مجبر في نسبه في أبويه في ولادته في لونه في طوله في عقله في عينيه، فهذه الأمور هو مسيّر فيها."

وتابع العرعور قائلا: "أما في أفعاله مثل الإمساك بكوب ماء فإن شاء يمكنه سكبه وإن شاء لا يفعل ذلك، ولكن لا يستطيع المرء أن يغير سحنته مثلا.."

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