عن دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الداعية الإسلامي، عائض القرني، على تغريدة منسوبة له حول دين الروافض ووطنيتهم، على وسم أثار جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية، واصفا من نسب ذلك له بـ"الكذاب،" ومطالبا بتقديمهم للعدالة.

ليس بصحيح مانسب إلي من أني غردت بأن الروافض لادين ولاوطنيه وأني اطالب بتقديمهم للعداله ومن نسبها لي فهو كذاب #طرد_رافضي_السلام_الملكي pic.twitter.com/PRQhM6ZrGy — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 12, 2017

جاء ذلك في تغريدة للقرني على وسم حمل اسم "طرد رافضي السلام الملكي،" حيث قال: "ليس بصحيح ما نسب إلي من أني غردت بأن الروافض لادين ولا وطنيه وأني اطالب بتقديمهم للعدالة ومن نسبها لي فهو كذاب."

ويذكر أن هذا الوسم تناول أنباء عن طرد أشخاص لم يحترموا السلام الملكي السعودي خلال جلسة تواجد فيها أمير الرياض، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقيته.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.