عن دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الداعية الإسلامي، عائض القرني، على تغريدة منسوبة له حول دين الروافض ووطنيتهم، على وسم أثار جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية، واصفا من نسب ذلك له بـ"الكذاب،" ومطالبا بتقديمهم للعدالة.
جاء ذلك في تغريدة للقرني على وسم حمل اسم "طرد رافضي السلام الملكي،" حيث قال: "ليس بصحيح ما نسب إلي من أني غردت بأن الروافض لادين ولا وطنيه وأني اطالب بتقديمهم للعدالة ومن نسبها لي فهو كذاب."
ويذكر أن هذا الوسم تناول أنباء عن طرد أشخاص لم يحترموا السلام الملكي السعودي خلال جلسة تواجد فيها أمير الرياض، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقيته.
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