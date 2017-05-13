دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، إن حزب العمال الكردستاني أو ما يُعرف بـ"PKK" يعتبر شريكا للرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية إعلان الإدارة الأمريكية تقديم أسلحة للحزب.

أغرب مارأيته من أردغان..تصديقه لعدو ماعرف عنه إلا الروغان..

والنقض للمواثيق

بحقلوا..عيون زرق..وعضلات مفتوله..وجيوب مملوءة..

والله المستعان https://t.co/kBBx0SWZ42 — عدنان العرعور (@AdnanAlarour) May 12, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أغرب ما رأيته من أردغان.. تصديقه لعدو ما عرف عنه إلا الروغان.. والنقض للمواثيق بحقلوا.. عيون زرق.. وعضلات مفتوله.. وجيوب مملوءة.. والله المستعان."

وتابع العرعور في تغريدة منفصلة: "لماذا تنكرون تسليح أمريكا لحزب العمال الكردي أليس ضد الإسلام ألم يقتل المسلمين بتركية وسورية ويسعى فيهما فسادا وتقسيما إن لم يمد هذا فمن يمد."

وأضاف: "حزب العمال الكردي شريك الخنزير في القتل يدعم من أمريكا وحزب المسلمين لنيل حقوقهم يمنع من شراء ما يدافع به عن أطفاله هل ثمة عدالة أكبر من هذه."

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