دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز وسم حمل اسم "ذاكر نايك ليس إرهابيا" بعد أنباء عن تقديم السلطات الهندية طلبا للإنتربول تطالب فيه باعتقال الداعية الإسلامي الهندي، ذاكر نايك، على خلفية قضايا غسل أموال وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية بالهند، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقيته.

ذاكر نايك داعية معتدل وسطي يُجر للمحاكمة،

وبشار الكيماوي يقاتل الشعب، مُحصّناً؟!

أي عدل هذا؟!

#ذاكر_نايك_ليس_إرهابيا pic.twitter.com/CGy6UlBWEI — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 14, 2017

وعلى الوسم ذاته نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، مقطع فيديو ربط فيه بين الداعية ذاكر نايد والرئيس السوري، بشار الأسد، حيث قال: "قاتل الشعب السوري بشار الجزار الكيماوي مُحصّناً، وذاكر نايك الداعية الوسطي إرهابياً أي منطق هذا؟"

وعلق عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق على الوسم قائلا: "{ولن ترضى عنك..} وسطيتك واعتدالك يفضحان العدو!" في حين قال الداعية عوض القرني: "هي المغالطات لمن عجزوا عن مواجهته بالحجة والدليل والبرهان في ميادين المناظرة وانكشف خواء باطلهم فلجأوا للافتراء عليه."

وعلق صاحب حساب عبدالله بن سعيد باقول: "اسلم على يديه الكثير حاضر البديهة قوي الحجه يكشف زيف الاديان من كتبهم بالدليل لا يستطيعون مجاراته فاتهموه لإسكاته،" في حين علقت صاحبة حساب هيفاء: "حشرهم بالحجج وعجزوا عن مناظرته فلم يجدوا سوى الافتراء (ولفّقوا) الأكاذيب عليه! حسبي الله ونعم الوكيل.. تبًا لهم!"

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.