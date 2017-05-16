دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الاثنين، الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، قائلا إنه لدى الأخير حنجرتان الأولى للغمز والثانية وصفها بالمريضة ويستخدمها للمناظرة، على حد تعبيره.

١-لعدنان إبراهيم حنجرتان

إحداهما للغمز بالصحابة والسنة وعلمائها والتحدي للمناظرة..

والثانية للمناظرة

فالأولى رنانة..

وربما برمضان بالقنوات.. — عدنان العرعور (@AdnanAlarour) May 14, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لعدنان إبراهيم حنجرتان إحداهما للغمز بالصحابة والسنة وعلمائها والتحدي للمناظرة.. والثانية للمناظرة فالأولى رنانة.. وربما برمضان بالقنوات.. وأما حنجرة عدنان إبراهيم التي للمناظرة فمريضة منذ 5 سنين.. منذ تحدى المناظرة وحتى الآن.. فادعوا له بشفاء إحداهما فتشفى الأخرى.."

وتابع قائلا: "ودعوتي له للمناظرة ماتزال قائمة وأنا أدفع كل العلاج إذا رضي بالمناظرة اللهم اشفه من أمراضه كلها.. خاصة حنجرة المناظرة لعلها تتحقق في رمضان."

وكان العرعور قد دعا إبراهيم إلى المناظرة في وقت سابق، متهما الأخير بالفرار، حيث كتب في تغريدة بتاريخ الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي قال فيها: "بلغنا طلب د.عدنان إبراهيم مناظرة العلماء.. وإنني أستميح العلماء لمناظرته.. وأدعوه للتواصل لتحديد الزمان والمكان.. آملا أن ﻻ يتراجع ولا يعتذر.."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.