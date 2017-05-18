دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الأمير خالد بن طلال مقطع فيديو لإبنه محمد المرابط بالحد الجنوبي، وهو يشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اتاحة الفرصة للتواجد في الحد الجنوبي.

وعلّق الأمير خالد على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "النصر أو الشهادة."

فديو لابني الغالي الملازم محمد يشكر فيه سيدي خادم الحرمين حفظه الله على إتاحة الفرصة له للمشاركة مع إخوته في الحد الجنوبي: النصر أو الشهادة pic.twitter.com/UBs0b2OlUU — خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) May 17, 2017

وقال الأمير محمد في رسالته إن "الحد الجنوبي بأمان مضيفاً أن تواجده في هذا الموقع واجب عليه."

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