دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الأمير خالد بن طلال مقطع فيديو لإبنه محمد المرابط بالحد الجنوبي، وهو يشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اتاحة الفرصة للتواجد في الحد الجنوبي.
وعلّق الأمير خالد على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "النصر أو الشهادة."
وقال الأمير محمد في رسالته إن "الحد الجنوبي بأمان مضيفاً أن تواجده في هذا الموقع واجب عليه."
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