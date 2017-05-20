دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، ما تداولته وسائل إعلام مصرية حول توجيه تهم "نشر أفكار البرادعي،" لمعتقلين في مصر.

الاعتقال بتهمة "نشر أفكار البرادعى" .افتراءات آثمة لاتنتهى وجهالة مبهرة من كل الأطراف .الانسان الى زوال أما نبض الحرية والكرامة فيبقي حيا — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) May 19, 2017

وقال البرادعي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الاعتقال بتهمة (نشر أفكار البرادعي) افتراءات آثمة لا تنتهي وجهالة مبهرة من كل الأطراف. الانسان الى زوال أما نبض الحرية والكرامة فيبقي حيا."

ويذكر أن تقارير محلية بمصر لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقيتها، ذكرت أن السلطات المصرية ضبطت مع معتقلين صورا من منشورات الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي في العام 2010.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.