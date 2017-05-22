دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها زيارة وفد فني مصري إلى سوريا للمشاركة بعيد الفنانين السوريين، نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي مقطع فيديو تشكر فيه نظيرتها المصرية إلهام شاهين على الكلام الذي قالته عنها لتبارك لها العضوية الشرفية فى نقابة الفنانين السوريين.

وعلقت فواخرجي على الفيديو الذي نشرته الإثنين عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "الكبيرة والرائعة الهام شاهين شكرا من قلبي على كلامك الجميل عني ، ومبروك العضوية الشرفية في نقابة الفنانين السوريين، منتشرف بوجودك بيننا ومعنا."

وكان نشطاء على مواقع التواصل قد عبّروا عن غضبهم من تعليقات للفنانة المصرية إلهام شاهين لفضائيات سورية (شاهدها في الفيديو أدناه)، قالت فيها إنها "لم تجد أي آثار للحرب في دمشق، وتفاجأت بأن وجدتها كما هي مثلما شاهدتها من قبل، لتصف ما يتم نقله من سوريا بـ "الغرافيك" وتلقي اللوم على بعض وسائل الإعلام التي "زوّرت" الحقيقة على حد تعبيرها.

بعد زيارة الفنانين المصريين لبشار .. #معتز_مطر يوجه رسالة للشع... بعد زيارة الفنانين المصريين لبشار .. #معتز_مطر يوجه رسالة للشعب السوري الحر : دولا جرافيك !!! Posted by ‎الصفحة الرسمية للإعلامي معتز مطر‎ on Saturday, May 20, 2017

من جهته، اعتذر معتز مطر، الإعلامي المصري المعارض، من السوريين قائلاً إن تعليقات شاهين لا تمثل الشعب المصري. وانتقد مطر في برنامجه "مع معتز" على قناة الشرق التي تبث من تركيا، زيارة الوفد الفني، قائلاً إنهم "تنازلوا عن الحق."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.