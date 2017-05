الكبيرة والرائعة الهام شاهين شكرا من قلبي على كلامك الجميل عني ، ومبروك العضوية الشرفية في نقابة الفنانين السوريين ، منتشرف بوجودك بيننا ومعنا • • • ... #Repost @said_freyh with @repostapp ・・・ #الهام_شاهين من #دمشق #سوريا شكرا للصديقة #سلاف_فواخرجي 🌹 و توجه رسالة #سلام تعبر عن وحدة الشعبين #المصري و #السوري #دار_الاوبرا #مصر #القاهرة #تحيا_سوريا #تحيا_مصر #سينما #مسرح #فن @elhamshahain @sulaffawakherji #Damascus #operahouse #Syria #elham_shahain #sulaffawakherji #elhamshahain #sulaf_fawakherji #Egypt #Cairo #cinema #art #theater #peace ✌

A post shared by سلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on May 21, 2017 at 3:10pm PDT