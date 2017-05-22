أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثار "لمس" ترامب لما وُصف بـ"البلورة المضيئة" خلال مراسم افتتاح مركز "اعتدال" لمكافحة الفكر المتطرف، ضمن فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض، الأحد، تعجب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

فمع خفوت الأضواء، قام ترامب مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "بتفعيل" المركز الجديد رسمياً بوضع أيديهم على كرة مضيئة، بينما ظهر مقطع فيديو مدته أربع دقائق على شاشات كبيرة خلفهم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وصوّر المصورون الحكوميون لقطة "لمس" ترامب لـ"البلورة المضيئة"، والتي سرعان ما انتشرت بشكل واسع النطاق بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبّهوا ترامب بشخصيات من الكتب المصورة و"الأشرار" في أفلام الخيال العلمي.

إذ قال أحد مستخدمي "تويتر" يُدعى "@KrangTNelso": "متأكد 100% بأن ترامب تمنى شيئاً عندما لمس البلورة".

trump 100% made a wish when he touched the orb pic.twitter.com/S0TlxgxtBY — KRANG T. NELSON (@KrangTNelson) May 21, 2017

فيما شبّه "@awesomeplan" اللحظة بمشهد من فيلم "حرب النجوم"، قائلاً: "أين شاهدت بلورة ترامب في السعودية من قبل؟.. أه، نعم.."