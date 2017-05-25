بالفيديو.. خمّنوا الهدية الجديدة التي تلقتها أحلام من زوجها!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" مقاطع فيديو كشفت فيها عن تلقيها هديّة من زوجها مبارك الهاجري.

وبعد تشوّق أحلام لمعرفة ما هو مخبّأ داخل العلبة، تبيّن لها أن الهدية كناية عن ساعة ألماسية كانت قد أُعجبت بها عندما كانت في باريس.

🤗 @mubarakalhajri_q على فكره احووووووووووووووووبووووووووووووك😘تصفحوا الفيديوهات رجاءً A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 22, 2017 at 9:39pm PDT

علامات الفرح والاندهاش ظهرت بشكل واضح على أحلام حيث علقت قائلة: "واو، هاي شو يا حب". ليرد زوجها بأسلوب طريف: "ما في ولا تعليق ولا أي ردّ!"

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.