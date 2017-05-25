بالفيديو.. خمّنوا الهدية الجديدة التي تلقتها أحلام من زوجها!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" مقاطع فيديو كشفت فيها عن تلقيها هديّة من زوجها مبارك الهاجري.
وبعد تشوّق أحلام لمعرفة ما هو مخبّأ داخل العلبة، تبيّن لها أن الهدية كناية عن ساعة ألماسية كانت قد أُعجبت بها عندما كانت في باريس.
علامات الفرح والاندهاش ظهرت بشكل واضح على أحلام حيث علقت قائلة: "واو، هاي شو يا حب". ليرد زوجها بأسلوب طريف: "ما في ولا تعليق ولا أي ردّ!"
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