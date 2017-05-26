كيف ربط ضاحي خلفان قاسم سليماني بـ"الاختراق الالكتروني" في قطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ربط الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الاختراق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية الرسمية وفقا لما أكدته الحكومة، وبين قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

الإختراق الذي يجب ان نتحدث عنه ليس الإختراق الإلكتروني الذي يقال انه حدث..ولكن اختراق قاسم سليماني السياسي لوحدة الصف التي سادت اثناء القمم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 26, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال خلفان: "الاختراق الذي يجب ان نتحدث عنه ليس الاختراق الإلكتروني الذي يقال انه حدث.. ولكن اختراق قاسم سليماني السياسي لوحدة الصف التي سادت اثناء القمم.. الصحف السعودية لن تنشر واقعة لقاء قاسم سليماني مع وزير الخارجية القطري لو لم تحدث."

الصحف السعودية لن تنشر واقعة لقاء قاسم سليماني مع وزير الخارجية القطري لو لم تحدث. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 26, 2017

وتابع قائلا: "زمان كنا نقول قطر تغرد خارج السرب.. اليوم نقول أن قطر تطعن في القلب.. لما نقول قطر نقصد بها السياسة لا الشعب الحبيب.. في الوقت الذي ينضم العالم للوقوف مع السعودية في مواجهة إيران تخرج السياسة القطرية لتنضم الى إيران ضد المملكة.. اين الحكمة؟"

وأضاف: "كانت الجزيرة قبل عشر سنوات محطة ذات تأثير على الناس اليوم محطات التواصل الاجتماعي كشفت المستور يا جزيرة الشقاق.. فسقط اعلامك في الهاوية.. قطر جابت كل الحاقدين على دول الخليج وعينتهم في إعلامها.. وسمتنا نحن المرتزقة.. خبال."

ويشار على أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.