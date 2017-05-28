عدنان إبراهيم يبرر مطالبته بـ"إعادة النظر بإرث المرأة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، ما قصده من مطالبات أطلقها بإعادة النظر في إرث المرأة، لافتا إلى أن ذلك كان من باب "تحقيق المناط" خاصة بعد خروج المرأة للعمل.

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د. عدنان إبراهيم:

طالبت بإعادة النظر في أرث المرأة من باب "تحقيق المناط"، خاصة بعد خروج المرأة للعمل#صحوة pic.twitter.com/tMxGf6ReTD — خليجية (@Khalejiatv) May 27, 2017

جاء ذلك في مقابلة أجراها إبراهيم على قناة خليجية، حيث قال: "أنا طلبت أن نعيد النظر يا دكتور من باب ماذا؟ من باب تحقيق المناط أن هذه البنت التي تأخذ نصف أخيها، إنما كان من العدل كما قال فخر الرازي أن تأخذ هذا في مجتمع يعصب ويسند سوق المهور والنفقات بأشكالها بجبين الرجال وليس النساء.."

وأضاف: "الآن السؤال، لو أختلف هذا الوضع؟ ولا أتحدث هنا عن اختلاف يسير لحكم الشاذ والنادر، فالشاذ والنادر لا حكم له، لكن إن عم المجتمع بحيث أصبح فيه أكثر من 60 إلى 70 في المائة فيه أن المرأة تخرج إلى سوق العمل وتكسب كما يكسب الرجل، وتشارك في كل شيء على قدم سواء، وأحيانا تشارك بأكثر مما يفعل الرجل.."