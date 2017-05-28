ظهور القيصر في إعلان لشركة عقار يقسّم المغاربة على الشبكات الاجتماعية

الرباط (CNN)— عوض مناقشة جودة البرامج التي تبث على القنوات المغربية خلال شهر رمضان، وهو نقاش تشهده الشبكات الاجتماعية بداية كل رمضان مع انتشار موقف شبه موحد حول ضعف هذه البرامج، يبدو أن كاظم الساهر، استحوذ على الانتباه، بظهوره يغني في إعلان لشركة عقارية مغربية.

الإعلان الذي بدأ بثه في القنوات المغربية أمس السبت، أوّل أيام رمضان، ومن المنتظر أن يستمر طوال أيام الشهر، خلّف في المجمل ردود فعل جد منقسمة ، بسبب قبول القيصر التغزل في عروض شركة عقارية يتباين تقبّل المغاربة لمبانيها، خاصة وأنها تقدم ما يعرف بـ"السكن الاقتصادي" الذي يوجه للمواطنين محدودي الدخل، ممّا يجعل جودة هذا السكن متواضعة.

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وممّا جاء في كلمات الأغنية التي غناها كاظم الساهر: " إليك يا من تجول باحثا عن الأمان، طرقت باب الجود بحلولك هذا المكان.. ذكريات شُيدت على مر الزمان. تَحقق حلم لنا سوف نعيش ها هنا..كوني يا سيدتي شمسا من ألوان، إن حياة أفضل تبدأ منك الآن. هذا البيت وقلبك أنت هو العنوان".

وسبق لسعد لمجرد أن غنى للمجموعة العقارية نفسها في الأعوام الماضية، عندما حوّل ألحان أغنيتيه "أنت معلم" و"إنتي باغية واحد" إلى إعلانين يتغنيان بعروض الشركة، كما سبق للمجموعة ذاتها التي يملكها أحد أغنى رجال الأعمال بالمغرب، أن تعاقدت مع عدد من نجوم الكوميديا والإعلان والسينما لتقديم إعلاناتها.