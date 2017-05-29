عدنان إبراهيم يتحدث عن أثرياء داعش والقاعدة: ليسوا ظاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، محمد البوعزيزي الذي يُعتبر "مفجر ثورات الربيع العربي" على حد تعبيره، بـ"الأيقونة" لافتا إلى وجود عدد من الروايات التي تدور حول شخصية هذا الشاب التونسي.

جاء ذلك في مقابلة لإبراهيم على قناة خليجية، حيث قال: "البوعزيزي مثال أيقوني، البوعزيزي أصبح أيقونة، الحادث الذي حدث معه وأنه شاب جامعي مسكين كما يقال حيث هناك روايات شتى الآن على البوعزيزي، لكن دعونا نأخذ الأيوقنة كما هي وأنه حورب في رزقه حتى على بسطته المتنقلة وأهين المسكين فانطلقت الشرارة."

وفي رد على سؤال حول وجود أثرياء وأطباء ومهندسين بصفوف تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، قال إبراهيم: "هذا ما أشار إليه الدكتور صالح الزهراني بصورة ذكية، ولكن هذا لا يشكل ظاهرة، لذلك أنا قلت أننا بحاجة لدراسات إحصائية كمية، وذكر أيضا بذكاء أن بعض الناس نزوعه وطبعه ومزاجه متطرف، بعض الناس هكذا.."