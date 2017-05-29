هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟ دار الإفتاء المصرية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت دار الإفتاء المصرية صورة لرسالة، قالت إنها تُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي ناشروها أنها حديث للنبي محمد حول فوائد البطيخ.
دار الافتاء نوّهت في التعليق الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الى أن ما ورد في هذه الرسالة "لم يصح عن الرسول وهو من الأكاذيب، بعيدا عن ما إذا كانت هذه الفوائد من الناحية الطبية سليمة أو لا."
قد يهمك أيضا: 7 أشياء لا تعرفها عن البطيخ
كذلك: ما سر البطيخة التي وصل سعرها لـ 2800 دولار؟
علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.