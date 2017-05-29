هل هناك حديث نبوي عن فوائد البطيخ؟ دار الإفتاء المصرية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت دار الإفتاء المصرية صورة لرسالة، قالت إنها تُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي ناشروها أنها حديث للنبي محمد حول فوائد البطيخ.

دار الافتاء نوّهت في التعليق الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الى أن ما ورد في هذه الرسالة "لم يصح عن الرسول وهو من الأكاذيب، بعيدا عن ما إذا كانت هذه الفوائد من الناحية الطبية سليمة أو لا."

من الأخطاء الشائعة على الفيس بوك يتم تداول هذه الصورة بشكل كبير عن فوائد البطيخ وننوه على أن ما بها لم يصح عن رسول الله ... Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Sunday, May 28, 2017

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.