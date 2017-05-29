فيديو "مكافحة الإرهاب" لشركة زين يبرز بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مقطع فيديو عن مكافحة الإرهاب أصدرته شركة الاتصالات الكويتية، زين، جدلا واسعا في الشرق الأوسط لينال أكثر من 2.4 مليون مشاهدة منذ إطلاقه، السبت، أول أيام شهر رمضان.

ويظهر في بداية مقطع الفيديو رجل يصنع حزاما ناسفا مع صوت طفل يتحداه بالقول: "سأخبر الله بكل شيء، بأنكم ملأتم المقابر بأطفالنا وكراسي المدارس فارغة، وأشعلتم الفتن ونسيتم مصابيح شوارعنا مطفأة، أنكم كذبتهم والله أعلم بذات الصدور."

بعد ذلك ينتقل المشهد إلى داخل الحافلة لحظة دخول الانتحاري، ليقوم رجل حاملا رضيعا ويقول: "يا قادما بالموت وهو خالق الحياة.."