العرعور: يجب التفريق بين الشيعي المحب لآل البيت وبين سياسات إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، إن من الخطأ التعميم بأن كل الشيعة هم مؤيديون لإيران ولأعمالها "الإجرامية،" في المنطقة، لافتا إلى أن الصراع القائم في سوريا ليس قائما على دعم الشعب أو دعم بشار الأسد.

يجب أن نفرق بين الشيعي الذي يحب آل البيت ، وبين السياسة الإيرانية المجوسية العدوانية ، فليس كل شيعي إيراني وليس كل شيعي يرضى بإجرام إيران — عدنان العرعور (@AdnanAlarour) May 29, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يجب أن نفرق بين الشيعي الذي يحب آل البيت، وبين السياسة الإيرانية المجوسية العدوانية، فليس كل شيعي إيراني وليس كل شيعي يرضى بإجرام إيران."

وتابع قائلا: "الصراع الدولي حول سوريا ليس حول دعم الشعب أم دعم بشار، إنما صراعهم حول احتلال سوريا وتقسيمها بينهم."

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