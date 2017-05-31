كيف علّق ناصر القصبي على الحكم بحق بن فروة بتهمة السب والتكفير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق الممثل السعودي ناصر القصبي على تغريدات أرسلها المحامي عبدالرحمن اللاحم حول صدور الحكم النهائي ضد الداعية سعيد بن فروة، والذي يقضي بحبسه ٤٥ يوما بسبب التشهير والسب من على منبر أحد المساجد.

وكان اللاحم قد تناول في تغريدتين الحكم النهائي الصادر، والحق الخاص الممنوح للقصبي في العفو عن بن فروة.

بعد مصادقة الاستئناف للحكم بسجن أحد الأشخاص الذي سبّ موكلي الاستاذ ناصر القصبي؛أصبح الحكم جاهزاً للتنفيذ بالقبض على ذلك الشخص وايداعه السجن — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) May 29, 2017

ناصر القصبي علق على التغريدتين بالقول:

مثل ما قلت يا أخ عبدالرحمن

لا حصانة لأحد مهما طالت لحيته أو قصر ثوبه

اعراض الناس مُصانة برسم القانون ولا أحد يغتصب دور الدولة https://t.co/bsBgJ9FUeq — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 30, 2017

أزمتنا اليوم أزمة تكفير .. وبعد هذا الحكم لن يكون هناك تكفير مجاني ( بلا عقوبه) https://t.co/mDGurdR9H8 — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 30, 2017

معظم التعليقات على هذه التغريدات أثنت على الحكم، مؤكدة أن لا مكان للتكفير أبدا.

المسامح كريم يا أبو راكان إذا قدم اعتذاره في نفس المكان .. الهدف مما فعلت توعية الناس،، والقانون يكفل لكل فرد حقه بعيد عن أي اعتبارات اخرى. — سلطان الزايدي (@zaidi161) May 30, 2017

الحمد لله... يجب إعلان هذا الخبر في كل الصحف حتى يتوقف من هب ودب في تكفير الناس. — Eyad إيـاد (@Eyaaaad) May 30, 2017

واذا لم يعفي فهذا حق من حقوقه اخذه بالقانون، وهو حب يغلق هذا الباب ويخليه عبره لغيره عشان مو من كل هب ودب اعتلى المنبر وقذف بأعراض الناس — احمد الشريف / الحجاز (@sintrox) May 30, 2017

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