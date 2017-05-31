كيف علّق ناصر القصبي على الحكم بحق بن فروة بتهمة السب والتكفير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق الممثل السعودي ناصر القصبي على تغريدات أرسلها المحامي عبدالرحمن اللاحم حول صدور الحكم النهائي ضد الداعية سعيد بن فروة، والذي يقضي بحبسه ٤٥ يوما بسبب التشهير والسب من على منبر أحد المساجد.
وكان اللاحم قد تناول في تغريدتين الحكم النهائي الصادر، والحق الخاص الممنوح للقصبي في العفو عن بن فروة.
ناصر القصبي علق على التغريدتين بالقول:
معظم التعليقات على هذه التغريدات أثنت على الحكم، مؤكدة أن لا مكان للتكفير أبدا.
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