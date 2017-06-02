أمير مكة يوجه بالتحقيق في تطاول وافد عربي على السعوديين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الأمير خالد بن فيصل آل سعود، أمير منطقة مكة، الجمعة، بالتحقيق في إساءة وافد عربي للسعوديين، بعدما تصدر وسم " #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1"، موقع "تويتر" في المملكة، مع فيديو لشاب يهاجم السعوديين.

وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على موقع "تويتر"، بأن "أمير مكة يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مختتما التغريدة بوسم "#مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1".

#أمير_مكة يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الإجتماعي.#إمارة_مكة#مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1 pic.twitter.com/Xy4Evluayh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 2, 2017

وشارك آلاف السعوديين بالتغريد حول هذا الوسم، وانتقدوا بشدة ما جاء في مقطع الفيديو من هجوم على المملكة وشعبها ونسائها، وطالب بعضهم بترحيل الأجانب الذين اعتبروا أنهم "يحتلون وظائفهم ويسيئون إلى بلدهم".

#مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1



لايمثل إلا نفسه .....

ويجب أن يكون العقاب متناسبا مع حجم الإساءة والتطاول والقذف والجناية . — عادل عصام الدين (@adelifim) June 2, 2017

الأجانب زودها..احتلال للوظائف وتحزب لتطفيش ابن البلد في كل شيء وفوق هذا يسئون له.

كفى توطنين ورحلوهم لبلادهم#مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1 pic.twitter.com/CPJXQGFSJe — سعد جبار (@saadjabbar1) June 2, 2017