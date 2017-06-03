البرادعي بعد انسحاب ترامب من اتفاق باريس: هل العرب مدركون ما يدور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تساءل محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، عن إدراك "الأمة العربية" على حد تعبيره لما يدور بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ.

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جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "العالم بأكمله ينتفض ضد ترامب الذي قرر أن يسبح عكس تيار العقل والعلم وأن يخرج من منظومة التعاون الإنساني. هل الأمة العربية مدركة لما يدور؟"

ويذكر أن قرار ترامب، أثار موجة انتقادات كبيرة ولاذعة، كان آخرها على لسان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، الذي قال في مقابلة مع CNN: "إذا كان العالم يضحك اليوم فإنه يبكي أيضا على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يعرف ما الذي يتحدث عنه، ومن الواضح أنه جاهل فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي، وللأسف سيدفع العالم ثمنا لأن القيادة الأمريكية في غاية الأهمية في هذا الأمر.."