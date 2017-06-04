العريفي يرد على تداول صورة "شيك بـ7 ملايين ريال" باسمه من بنك قطري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشيك مصرفي بمبلغ سبعة ملايين ريال (نحو 1.8 مليون دولار) زعموا أنه محرر باسم الداعية الإسلامي، محمد العريفي/ من أحد البنوك في قطر.

نشر أحدهم بتويتر صورة شيك زعم أنه صُرف لي!

وتلقفت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة!

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فأقول جواباً لمن سأل:

الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) June 3, 2017

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من صحة الشيك، رد العريفي الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "نشر أحدهم بتويتر صورة شيك زعم أنه صُرف لي! وتلقفت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة! فأقول جواباً لمن سأل: الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء."

ويذكر أن الصورة المزعومة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر حالة من التوتر الدبلوماسي بعد نشر وكالة الأنباء القطرية تصريحات منسوبة لأمير البلاد، تميم بن حمد، اعتبرت مسيئة للمملكة ودول المنطقة، وهو الأمر الذي نفته السلطات القطرية مرارا مؤكدة على تعرض وكالة أنبائها الرسمية للقرصنة.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.