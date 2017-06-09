الرئاسة السورية تنشر فيديو لبشار الأسد بين زوار معرض "دون حرس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ظهر الرئيس السوري بشار الأسد للعلن في فيديو نشرته الرئاسة السورية، وهو يتجول في مهرجان "صُنع في سورية" للتسوق الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء بمنطقة المزة، بالعاصمة السورية، دون حرس حسب ما يبدو في الفيديو.

كما نشرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على فيسبوك مجموعة من صور بشار الأسد داخل المعرض وخارجه، متحدثة عن أن الزيارة وقعت يوم أمس الخميس.

وظهر بشار بداية يسير بمفرده، وهو يحيي بعض المارة، قبل أن يدخل إلى صالة المعرض، ويلتقي بما يبدو أنه ممثل عن هذه التظاهرة، وبعد ذلك يتجول داخل المعرض ويعاين عن كثب المنتجات، ثم يصافحه عدد من زوار المعرض ويلتقطون الصور معه، كما يقوم بعض أطفال الزوار بتقبيله ومعانقته.