عدنان إبراهيم يرد على انتقاد إمام الحرم السابق: بيني وبينك الأعمال والناس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الداعية الإسلامي، عدنان إبراهيم، على إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني الذي هاجمه متهما إياه باحتكار فهم النصوص و"تسفيه" وعدم احترام آراء الغير، قائلا إن بينه وبين الكلباني مئات المواد والأعمال بالإضافة إلى الناس.

جاء ذلك في رد لإبراهيم على مداخلة للكلباني على قناة خليجية، حيث قال: "مبدئيا أحب أن أقول بيني وبينه يعني الأعمال والمواد المتاحة لي وهي بالمئات لن أقول بالألوف بل بالمئات، وكذلك بيني وبينه الناس، أما أنني لا احترم العلماء ولا أوقرهم كما قال حفظه الله هذا غير صحيح، أنا مبالغ جدا في احتشام العلماء والأئمة المجتهدين الكبار.."

وأضاف إبراهيم: "كان سيكون الشيخ بارك الله فيه أقرب إلى الانصاف وإلى الواقع والموضوعية لو قال إنني أبدو أحيانا قاسيا مع بعض المواقف والآراء لبعض المعاصرين، والجمهور الذي يتابعونني وهم ليسوا قلة يعلمون هذا وبفضل الله أنه ليس من هديي ولا من أدبي ولا من طريقتي أن أذكر أحدا باسمه، في المقابل يا ريت كان الشيخ عادل حفظه الله أشار إلى أنه تقريبا واستطيع أن أقول هذا وأنا مطمئن بأنه لا يوجد الآن عالم أو مفكر أو داعية يهاجم وينبذ ويسب ويلعن ويتهم بالكفر والزندقة وبالعمالة وبكل ما شئت من البذاءات كعدنان إبراهيم، ولا يرد بفضل الله على من يسبه.."