عمرو خالد يكشف موقفه من مقاطعة قطر: تغريداتي عن حلقة حصار النبي فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الداعية المصري عمرو خالد أن يكون ما نشره في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر يمثل موقفه من الأزمة الحالية بين دول خليجية ومصر مع قطر.

خالد الذي يقدم برنامجا رمضانيا بعنوان "نبي الرحمة والتسامح"، على فضائيتي "MBC"، و "المحور"، كان قد نشر تغريدات تخص موضوع إحدى حلقاته، حول حصار النبي محمد في شعب أبي طالب، من قبل كفار قريش.

وقال خالد في التغريدات، التي لم يمكن لـCNN بالعربية التأكد من مدى صحتها نظراً لاختفائها عن حساب الداعية، إن المسلمين كسبوا تعاطف العرب حينها لأنهم كانوا سلميين لا يحبون العنف، مضيفا أن الحصار حمى النبي على حد تعبيره.

تغريدات الداعية المصري لم تعجب بعض النشطاء الذين اعتبروا أنها تحمل تعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين وقطر، ليشنوا حملة ضده.

بعد ذلك، نشر خالد تغريدتين أكد من خلالها أنه يساند قرارات مصر تجاه كل من يمس أمنها سواء من حكومة قطر أو غيرها، مضيفاً أن تغريداته هي عن حلقة يوم السبت فقط، وأن البرنامج سجلّه منذ أكثر من شهرين، أي قبل اندلاع الأزمة القطرية الخليجية.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.