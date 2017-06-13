البرادعي بتغريدة بعد "إحالة" ملف تيران وصنافير: مشهد بائس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن الفصل في أي خلاف حول قضية سيادية يعتبر من اختصاص القضاء، وذلك في تغريدة تتزامن مع إعلان البرلمان المصري إحالة قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مشهد بائس.. الفصل في أي خلاف حول السيادة هو من صميم اختصاص القضاء.. تجاهل الدستور والقضاء وتغليب الغوغائية في قضية وطنية مُنزلق خَطِير."

ويشار إلى أن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، أعلن الثلاثاء، عن إحالة ملف اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وذلك بعد التأكد من خلوها من أي مخالفات دستورية، لافتا إلى أن "الاتفاقية لا تحتاج إلى استفتاء شعبي،" وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.