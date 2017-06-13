العريفي يوضح ما قصده بفتوى "تحريم خلوة البنت بأبيها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يجيب فيه على سؤال توضيحي عن فتوى "تحريم خلوة البنت بأبيها."

وقال العريفي في مقطع الفيديو: "احنا مشكلتنا مع الأسف إما أن تفهم أحيانا فتواك على غير ما هي عليه أو أن يسمع بعض الفتوى أو أحيانا لا تسمع الفتوى أصلا وتكون قد نقلت للمتلقي، أنا كنت في إحدى القنوات فاتصلت امرأة وسألت قالت يا شيخ أنا زوجي عفوا يتحرش بابنتي وإذا جلس معها في مكان واحد جاء وجلس بجانبها، بعني نوع من التحرش.. أحيانا يدخل غرفتها فجأة لعله يراها وهي تبدل ملابسها مثلا، وأنا أخاف عليها منه.."

وتابع العريفي قائلا: "قلت لها يا أختي أنا انصحك ألا يجلس هذا الأب مع ابنته وألا يخلو مع ابنته وحدهما، هذا الكلام خاص بهذا الرجل، رجل عنده مرض التحرش بابنته وجلوس البنت معه بوجود الأم خطر فما بالك لو جلس معها وحده، فقلت لها لا تسمحي بأن يجلس وحده، دائما خلك عندهم في الصالة إذا جاء النوم مثلا حاولي أن تراقبي الوضع، لا تخرجي من البيت وتدعيهما وحدهما كوني معهما أو خذي البنت معك ونحو ذلك.."

وأضاف: "هذه الحالة نعم، لها فتوى مستقلة لحالتها، فجاءت إحدى الصحف وكتب أحد الصحفيين: العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني أنا ما يجوز أن أوصل ابنتي للجامعة ولا يجوز أوصلها للمدرسة بنتي مرضت لا يجوز أن أقول لها أركبي لأوصلها إلى المستشفى فهذه خلوة، هكذا فهم الناس وهكذا أراد هذا الصحفي للناس أن يفهموا.."