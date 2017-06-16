المغامسي عن "اجتزاء" تصريح "النقاب صناعة فقهية": يُكاد لي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، إن التصريحات المسجلة التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، هي مقاطع تم اجتزاؤها من المقطع الأصلي.

جاء ذلك في تغريدة للمغامسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ناشرا المقطع الأصلي الكامل للكلمة التي تطرق فيها لموضوع النقاب والخلاف بين من لديهم أدلة يثبتونه وبين من لديهم أدلة على عدم ثبات ارتداء المرأة للنقاب.

وطالب المغامسي من وسائل إعلام تناقلت مقطع الفيديو المُحرف التأكد، قائلا: "كان أولى عليها التثبت،" مشيرا إلى أن هناك "ما يُكاد لي."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.